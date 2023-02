Break and Business Rue Jean Ferrat Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol Catégories d’Évènement: Auriol

Bouches-du-Rhône

Break and Business Rue Jean Ferrat, 1 avril 2023, Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol. Break and Business Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat Auriol Bouches-du-Rhone Rue Jean Ferrat Espace de la Confluence

2023-04-01 12:00:00 12:00:00 – 2023-04-01 00:00:00 00:00:00

Rue Jean Ferrat Espace de la Confluence

Auriol

Bouches-du-Rhone Auriol EUR 10 20 Cet événement organisé par la commission santé du dirigeant de la Cpme13 permet d’expérimenter différentes façons de lâcher-prise et de prendre soin de soi.



De la sophrologie à la danse en passant par les massages, l’activité sportive et manuelle, toute cette fin de journée et soirée est conçue pour vous permettre de faire le plein d’énergie pour repartir encore meilleur.



Au programme :

Des soins bien-être pour vous chouchouter,

Des conférences et des partenaires santé pour vous informer,

Des jeux et animation pour vos enfants,

Un apéritif dinatoire,

Un concert pour terminer cet événement



Nous avons bien conscience qu’une entreprise prospère c’est avant tout un dirigeant et des employés en capacité physique et psychique. Prendre soin de soi est indispensable au bon équilibre du monde économique mais souvent mis de cotés par manque de temps.



Permettre à toutes les personnes, qui font partie du monde économique, d’apprendre à lâcher-prise et de se ressourcer est notre mission dans cette commission. Événement consacré à l’expérimentation du lâcher-prise. Cpme13 Rue Jean Ferrat Espace de la Confluence Auriol

dernière mise à jour : 2023-02-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

Détails Catégories d’Évènement: Auriol, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Auriol Adresse Auriol Bouches-du-Rhone Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Provence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileProvence Tourisme / Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’ÉtoileRue Jean Ferrat Espace de la Confluence Ville Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol lieuville Rue Jean Ferrat Espace de la Confluence Auriol Departement Bouches-du-Rhone

Auriol Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auriol office de tourisme du pays daubagne et de letoile auriol/

Break and Business Rue Jean Ferrat 2023-04-01 was last modified: by Break and Business Rue Jean Ferrat Auriol 1 avril 2023 Auriol, Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Espace de la Confluence Rue Jean Ferrat Auriol Bouches-du-Rhone Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Rue Jean Ferrat Auriol

Auriol Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile Auriol Bouches-du-Rhone