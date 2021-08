Brazza-Ouidah-Saint-Denis + Fabrique du Possible Collectif 12, 18 novembre 2021, Mantes-la-Jolie.

Brazza-Ouidah-Saint-Denis + Fabrique du Possible

du jeudi 18 novembre au samedi 20 novembre à Collectif 12

FABRIQUE DU POSSIBLE SUR L’HISTOIRE DES TIRAILLEURS ENGAGÉS PAR LA FRANCE « Et puis on est remontés dans l’Est. De la neige, j’en avais jamais vu. Je suis parti, puisqu’on nous a dit de partir… Alors j’ai tendu ma carabine, et donné ma chemise. La Libération de Paris, non… Je n’étais pas à Paris. Je suis allé à Paris… Mais après… Bien après… Du temps où nous n’étions même plus français… » Brazza – Ouidah – Saint-Denis pénètre au coeur de l’histoire des tirailleurs engagés en 39-45 aux côtés de la France, qu’on a, par raccourci historique, tous appelés sénégalais, qu’ils proviennent d’Oubangui-Chari, de Brazzaville, de Libreville ou de Ouidah… Melika, jeune femme française d’origine béninoise, découvre un jour que son grand-père était engagé volontaire aux côtés de la France en 39-45 et que rien de cette histoire ne lui a été transmis. Luz, fait des recherches sur Brazzaville, capitale de la France Libre et découvre progressivement les implications de sa propre famille dans les conflits. L’une et l’autre questionnent le passé et se retrouvent aux prises avec les zones d’ombres de leurs familles, avec les oublis des anciens qu’elles interrogent, et avec l’ambiguïté des archives. Tendue entre fiction et documentaire, entre théâtre et chorégraphie, cette double enquête cherche avant tout à examiner comment ces occultations de l’histoire résonnent dans notre contemporain. © DR Jeudi 18 novembre à 20h Samedi 20 novembre à 18h Vendredi 19 novembre à 20h : projection de film Avec Fabrique du possible sur l’histoire des tirailleurs engagés par la France. Genre : théâtre Durée : 1h45-2h Dès : 14 ans

Tarifs 3€,5€,10€

Compagnie Eia! – Alice Carré

Collectif 12 174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie Mantes-la-Jolie Yvelines



