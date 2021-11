Aix-en-Provence La Scène Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Brazil Party avec Nucleo Pagode La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Brazil Party avec Nucleo Pagode La Scène, 25 novembre 2021, Aix-en-Provence. Brazil Party avec Nucleo Pagode

La Scène, le jeudi 25 novembre à 20:00

Soirée Brazil : Samba Pagode Nucleo Music & Feijoada 17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 et + : La Feijoada de TITOU & LULU ************** La Feijoada made in Titou & Lulu ! Venez vous régaler avec ce plat typique brésilien ! 10 € la part ! Sambaaaaaaaa !!! ************** 20h30 : NUCLEO SAMBA PAGODE ************** Douze musiciens passionnés de musiques brésiliennes pour vous faire chanter et déhancher, et inviter les plus motivés à jouer avec nous en mode Roda ! #Samba #Pagode #Choro #Forró [https://www.facebook.com/nucleopagode](https://www.facebook.com/nucleopagode)

Entrée libre

♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T20:00:00 2021-11-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence