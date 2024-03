Brazakuja Centre Culturel Rosporden, samedi 22 juin 2024.

Brazakuja Centre Culturel Rosporden Finistère

Musique du monde festive

Trois voix, un violoncelle, un accordéon et une batterie. Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent donner la larme à l’œil. .

Début : 2024-06-22 20:00:00

fin : 2024-06-22

Centre Culturel 17, rue Alsace-Lorraine

Rosporden 29140 Finistère Bretagne centre.culturel@mairierosporden.bzh

