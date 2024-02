Brazakuja Guipel – La Plousière Guipel, vendredi 24 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-24 20:30

Fin : 2024-05-24 22:00

Entre Brésil et Balkans, Brazakuja, à travers ses compositions et ses réarrangements de musiques traditionnelles, varie les sonorités, les rythmes et les langues pour offrir un mélange unique et coloré. Entre fête et poésie, ses morceaux se dansent autant qu’ils s’écoutent, ses mots nous donnent le sourire aux lèvres autant qu’ils peuvent nous donner la larme à l’œil..

En partenariat avec « La Luciole »

Guipel – La Plousière Guipel Guipel 35440 Ille-et-Vilaine