Somme Concours de pêche aux carnassiers Bray-sur-Somme Bray-sur-Somme, 25 novembre 2023, Bray-sur-Somme. Concours de pêche aux carnassiers Samedi 25 novembre, 08h00 Bray-sur-Somme 10€ ouvert à tous détenteurs de carte de pêche dans l’étang du couchant n°3

tirage au sort à 8h

inscription obligatoire

