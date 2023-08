Spectacle « Tout rien » Salle des fêtes Bray-et-Lû, 7 décembre 2023 19:00, Bray-et-Lû.

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d'Oise, découvrez le spectacle « Tout rien » de la compagnie Modo Grosso. Alexis Jouvre, jongleur invite le public à un voyage hors du temps plein de surprises! Jeudi 7 décembre, 19h00

Dans le cadre du Festival théâtral du Val d’Oise 2023, découvrez le spectacle « Tout rien » de la compagnie Modo Grosso.

Dans un monde où tant d’outils sont produits pour nous faire gagner du temps, il paraît étonnement difficile d’en avoir et, le plus souvent, nous courons après… Mais comment faire voir, faire sentir, débusquer le temps tout nu, le temps qui passe , lui donner forme, le saisir dans son mouvement même ? Tel est le défi auquel répond Alexis Rouvre et son « cirque d’objets ». Jongleur du temps et alchimiste des vanités, il compose à partir d’objets tout simples – tricot, chaînette, pierre – une oeuvre d’une poésie dense, ouvrant sur l’envers de l’instant qui passe, ne dure rien, et maintient tout. Il développe un vocabulaire minimaliste au service d’une écriture poétique, rythmée et fascinante qui invite le public à un voyage hors du temps plein de surprises !

Durée : 55 minutes

A partir de 7 ans

Théâtre d’objets

Salle des fêtes Rue de l’école, Bray-et-Lû Bray-et-Lû 95710 Val-d’Oise