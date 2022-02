Bravo – Yohanne Lamoulère Marseille 1er Arrondissement, 8 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Bravo – Yohanne Lamoulère Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-03-08 13:00:00 13:00:00 – 2022-04-16 18:00:00 18:00:00 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la programmation culturelle des Bibliothèques de Marseille et du cycle « Ces femmes qui osent » autour de la Journée Internationale des Femmes le 8 mars, l’Espace Régional de l’Alcazar a souhaité valoriser le talent de notre région au féminin.



Ceci, à travers le travail d’une femme, d’une artiste de notre région, et de découvrir le regard que Yohanne Lamoulère porte sur la ville, ses quartiers et ses habitants.



« BRAVO » rassemble les obsessions contenues dans l’intégralité du travail photographique de son autrice, la périphérie, l’insularité, la forme cercle, la fiction et le documentaire. Elle nous replace dans son évolution à travers une scénographie délicate et nous enjoint à regarder ce qui s’écrira demain.



L’exposition se déploiera en quatre chapitres :



I Passage à vide



II Faux bourgs



III L’Île



IV L’œil Noir



Autour de l’exposition :



Rencontre – Vendredi 25 mars à 17 h – Patio de l’espace régional – Alcazar

Yohanne Lamoulère porte un regard incisif sur la cité phocéenne où elle vit. Derrière son objectif, elle capture ses délabrements autant que sa beauté, les réinvente avec ses habitants des quartiers qu’elle met en scène

En parallèle de l’exposition, venez rencontrer et échanger avec l’artiste.

Yohanne Lamoulère

