BRAV

Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:30. Tarif : 11.8 à 11.8 euros. Gratuit pour les moins de 6 an(s)

BRAV, de son vrai nom Wilfried Barray, est un chanteur français originaire du Havre, anciennement membre du label indépendant Din Records. Brav sort son premier album solo, Sous France, en 2015. L'année suivante, il dévoile ERROR 404, un album concept composé uniquement de titres de 4min & 4sec. Durant l'année 2017 il lance un concept d'une tournée de concerts appartement qui lui fera faire le tour de France et d'Europe jusqu'en 2018, où il sort un EP, intitulé Nous sommes, C'est en 2021 que Brav revient avec un documentaire qui retrace sa vie suivi de l'album Parachute.

CENTRE CULTUREL VAL-AUX-GRES BOLBEC
Route de Mirville
Seine-Maritime

Catégories d'Évènement: Bolbec, Seine-Maritime
Lieu CENTRE CULTUREL VAL-AUX-GRES
Adresse Route de Mirville
Ville BOLBEC
Tarif 11.8-11.8

