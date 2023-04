Activité créative: « Décoration de Noël naturelle » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 6 décembre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Quelle n’est pas notre fierté quand on contemple un objet fait de ses propres mains !

Venez donc confectionner en famille vos propres décorations de Noël (avec l’aide précieuse de notre animatrice.)

De l’imagination, un peu de colle, une paire de ciseaux, quelques paillettes, et le tour est joué !

Un atelier ludique et convivial qui laisse place à la fantaisie des plus petits.

Les enfants sont ravis de repartir avec leurs créations home made..

2023-12-06 à ; fin : 2023-12-06 . .

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Release your inner artist to create your own Christmas decorations as a family using natural objects collected on site; Ages 4 and up, €5/child accompanied by a parent

¡Qué orgullosos estamos de ver algo hecho con nuestras propias manos!

Ven a hacer en familia tus propios adornos navideños (con la preciosa ayuda de nuestro animador)

Imaginación, un poco de pegamento, unas tijeras, algo de purpurina, ¡y ya está!

Un taller ameno y divertido que deja espacio a la imaginación de los más pequeños.

Los niños se van encantados con sus creaciones caseras.

Stellen Sie mit der ganzen Familie Ihren eigenen Weihnachtsschmuck aus den im Park gesammelten Gegenständen der Natur her. Wecken Sie den Künstler, der in Ihnen schlummert! Ab 4 Jahre; Preise: 5 €/Kind in Begleitung eines Erwachsenen

