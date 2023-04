Marché de Noël du Braud Loisirs Culture Salle des Fêtes Kléber Marsaud, 18 novembre 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Le Marché de Noël du Braud Loisirs Culture est de retour ! De supers exposants à découvrir cette année ! Pleins de nouveautés pour petits et grands : foie-gras, miel, vin, couture, bijoux, déco de noël, cosmétiques…

Présence du Père Noël, activité et maquillage pour les enfants. Restauration sur place ou à emporter..

2023-11-18 à ; fin : 2023-11-18 17:30:00. .

Salle des Fêtes Kléber Marsaud

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Braud Loisirs Culture Christmas Market is back! Great exhibitors to discover this year! Lots of novelties for young and old: foie-gras, honey, wine, sewing, jewelry, Christmas decoration, cosmetics…

Presence of Santa Claus, activities and face painting for children. Catering on the spot or to take away.

Vuelve el mercado navideño de Braud Loisirs Culture ¡Grandes expositores para descubrir este año! Muchas novedades para grandes y pequeños: foie-gras, miel, vino, costura, bisutería, decoración navideña, cosmética…

Presencia de Papá Noel, actividades y pintura de caras para los niños. Servicio de catering in situ o para llevar.

Der Weihnachtsmarkt von Braud Loisirs Culture ist wieder da! Dieses Jahr gibt es tolle Aussteller zu entdecken! Viele Neuheiten für Groß und Klein: Foie-gras, Honig, Wein, Schneiderei, Schmuck, Weihnachtsdekoration, Kosmetika…

Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Aktivitäten und Schminken für Kinder. Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-04-14 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde