La Nuit des Carrelets 2 nouvelles possessions, 15 août 2023, Braud-et-Saint-Louis.

La Nuit des Carrelets, vous connaissez ?

C’est un moment suspendu, hors du temps, le long des rives du port des Callonges, avec ses petites cabanes de pêches parées pour l’occasion de leurs plus beaux habits de lumière.

C’est aussi un moment de rêverie où contes, spectacles, musiques vont entrer en résonnance avec l’esprit des lieux…

C’est enfin un espace de partage et de rencontres avec un marché nocturne convivial et musical, une ode à l’estuaire.

Véritable instant poétique et contemplatif, les carrelets sont sublimés le temps d’un instant; un moment suspendu de rêverie à savourer l’espace de quelques heures.

La Nuit des carrelets, c’est tout ça à la fois !

Alors laissez vous tenter, vous ne repartirez pas déçus !

Vous pourrez également profiter d’un marché nocturne sur la zone d’accès libre..

2023-08-15 à ; fin : 2023-08-15 . .

2 nouvelles possessions Port des Callonges Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



First occasion of the Night of Carrelets (small fishing cabins). From 6:30 pm to midnight, shows and walkabouts. Everybody’s welcome and free entrance. Programme about these traditional small fishing cabins, theater and lights, artistic and sound installations, shows and concerts. In collaboration with Conseil Général de la Gironde, Communauté des Communes de l’Estuaire, Great Port of Bordeaux, Carrelet fishers Association, Territoires Imaginaires offers you an atypical and unique night, to make maritime and river heritage more attractive.

¿Conoce la Noche de Carrelets?

Es un momento suspendido, fuera del tiempo, a lo largo de las orillas del puerto de Callonges, con sus pequeñas casetas de pescadores adornadas para la ocasión con su más bella luz.

También es un momento de ensueño en el que los cuentos, los espectáculos y la música resonarán con el espíritu del lugar…

Por último, es un espacio para compartir y encontrarse con un mercado nocturno acogedor y musical, una oda a la ría.

Verdadero momento poético y contemplativo, los carrelets se subliman por un instante; un momento de ensueño suspendido para saborear durante unas horas.

La Nuit des carrelets es todo esto a la vez

Déjese tentar, ¡no le decepcionará!

También podrá disfrutar de un mercado nocturno en la zona de libre acceso.

Kennen Sie die « Nuit des Carrelets »?

Es ist ein Moment der Stille, außerhalb der Zeit, entlang der Ufer des Hafens von Les Callonges, mit seinen kleinen Fischerhütten, die für diesen Anlass ihre schönsten Lichtkleider tragen.

Es ist auch ein Moment der Träumerei, in dem Märchen, Aufführungen und Musik mit dem Geist des Ortes in Resonanz treten werden…

Schließlich ist es ein Ort des Austauschs und der Begegnung mit einem geselligen und musikalischen Nachtmarkt, einer Ode an die Flussmündung.

Ein poetischer und kontemplativer Moment, in dem die Carrelets für einen Augenblick sublimiert werden; ein Moment der Träumerei, den man für ein paar Stunden genießen kann.

Die « Nuit des carrelets » ist all das auf einmal!

Lassen Sie sich also verführen, Sie werden nicht enttäuscht sein!

Sie können auch von einem Nachtmarkt auf dem frei zugänglichen Gelände profitieren.

Mise à jour le 2023-05-11 par Gironde Tourisme