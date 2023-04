« Une bague à la patte » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 9 août 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Sous la houlette de Jean-Pierre, ornithologue aguerri, Terres d’Oiseaux vous offre l’opportunité de mieux comprendre le processus du baguage. A quoi cela sert ? Cela est-il stressant pour les oiseaux ? Venez trouver des réponses à vos questions et à celles que vous ne vous êtes pas encore posée ! Un moment de proximité avec les oiseaux du marais et un temps d’échange privilégié avec un passionné-passionnant !.

2023-08-09 à ; fin : 2023-08-09 13:00:00. .

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Accompanied by a ranger from the reserve, you will meet a tagger in the morning and watch him tagging small migratory birds come to recharge their batteries in the reed bed.

Bajo la dirección de Jean-Pierre, ornitólogo experimentado, Terres d’Oiseaux le ofrece la oportunidad de comprender mejor el proceso de anillamiento. ¿Para qué sirve el anillado? ¿Es estresante para los pájaros? Venga y encuentre respuestas a sus preguntas y a las que aún no se ha planteado ¡Un momento de proximidad con los pájaros de la marisma y un momento privilegiado de intercambio con una persona apasionada!

Mit einem Mitarbeiter des Naturparks werden Sie am Vormittag zu einem Beringer gehen, bei dem Sie die Beringung von kleinen Zugvögeln erleben können, die im Schilf einen Zwischenstopp machen, um neue Energie tanken.

Mise à jour le 2023-02-02 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde