« Les mardis famille » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 11 juillet 2023, Braud-et-Saint-Louis.

En toute simplicité, partez en famille sur le sentier première plume de Terres d’Oiseaux. En compagnie de notre animateur nature, venez à la rencontre des habitants du marais. Entre contenus naturalistes et anecdotes de terrain, il y en aura pour tous les goûts et tous les âges, pour peu que l’on aime partager et découvrir !.

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:00:00. .

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In all simplicity, leave with your family on the first feather trail of Terres d’Oiseaux. In the company of our nature guide, come and meet the inhabitants of the marsh. Between naturalist contents and field anecdotes, there will be something for all tastes and all ages, as long as you like to share and discover!

Lleve a toda la familia por el sendero de las primeras plumas de Terres d’Oiseaux. En compañía de nuestro guía naturalista, venga a conocer a los habitantes de la marisma. Entre contenidos naturalistas y anécdotas sobre el terreno, habrá para todos los gustos y todas las edades, ¡siempre que le guste compartir y descubrir!

Begeben Sie sich mit Ihrer Familie ganz einfach auf den Pfad der ersten Feder von Terres d’Oiseaux. In Begleitung unseres Naturvermittlers lernen Sie die Bewohner des Sumpfes kennen. Zwischen naturkundlichen Inhalten und Anekdoten vom Feld ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei, wenn man gerne teilt und entdeckt!

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde