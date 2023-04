« Bivouac » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 30 juin 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Insolite, vous avez dit insolite ?

Nous vous proposons une immersion totale dans la nature nature… le temps d’une nuit !

Le campement, installé au cœur du site, vous permettra de profiter pleinement de l’ambiance sonore du marais… à la lueur de la voie lactée !

Qui de madame chevreuil ou de monsieur hibou sera le gardien de votre tente ?

Tout est prévu sur place, il ne vous reste qu’à prévoir sac de couchage, tenue adaptée à la météo et votre pique-nique dîner…

Pour le petit déjeuner au lever du jour, on s’en occupe !.

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 10:00:00. EUR.

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Inusual, ¿has dicho inusual?

Le ofrecemos una inmersión total en la naturaleza… ¡durante una noche!

El campamento, instalado en el corazón del paraje, le permitirá aprovechar al máximo los sonidos de la marisma… ¡a la luz de la Vía Láctea!

¿Quién será el guardián de tu tienda, la Sra. Ciervo o el Sr. Búho?

Todo está previsto in situ, sólo tienes que traer un saco de dormir, ropa adaptada al tiempo y tu cena de picnic…

Para desayunar al amanecer, ¡nosotros nos encargamos!

