« A la découverte de la mare » à Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 21 mai 2023, Braud-et-Saint-Louis.

La mare, la mare…que cela vous évoque-t-il ?

Des petites bêbêtes non identifiées ? une eau qui ne laisse rien transparaître ? c’est le moment de venir faire découvrir aux enfants la mare et ses mystérieux habitants… de quoi apprendre tout en s’amusant !

Le petit plus : les parents sont conviés à découvrir cet espace avec les enfants !.

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 . .

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The pond, the pond… what does it remind you of?

Unidentified little creatures? water that doesn’t let anything show? it’s time to help children discover the pond and its mysterious inhabitants… something to learn while having fun!

The little extra: parents are invited to discover this space with their children!

El estanque, el estanque… ¿a qué te recuerda?

Pequeñas criaturas sin identificar… agua que no deja ver nada… es hora de ayudar a sus hijos a descubrir el estanque y sus misteriosos habitantes… ¡algo para aprender divirtiéndose!

El pequeño extra: ¡los padres están invitados a descubrir este espacio con sus hijos!

Der Teich, der Teich … was sagt Ihnen das?

Kleine, unidentifizierte Tiere? Wasser, das nichts durchscheinen lässt? Dann ist es an der Zeit, den Kindern den Teich und seine geheimnisvollen Bewohner näher zu bringen… hier können sie lernen und sich dabei amüsieren!

Das kleine Extra: Die Eltern sind eingeladen, diesen Raum gemeinsam mit den Kindern zu entdecken!

Mise à jour le 2023-02-20 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde