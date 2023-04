Vernissage de l’exposition « Chikh » 2 les Nouvelles Possessions, 16 avril 2023, Braud-et-Saint-Louis.

Aïcha Chollet s’expose à Terres d’Oiseaux du 1e avril au 30 juin !

A l’occasion de la fête du printemps, un vernissage de l’exposition « Chick » aura lieu à 11h30 dans le bâtiment d’accueil..

2 les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Aïcha Chollet is exhibiting at Terres d’Oiseaux from April 1 to June 30!

On the occasion of the spring festival, a vernissage of the exhibition « Chick » will take place at 11:30 am in the reception building.

Aïcha Chollet expone en Terres d’Oiseaux del 1 de abril al 30 de junio

Con motivo de la fiesta de la primavera, tendrá lugar un vernissage de la exposición « Chick » a las 11:30 h en el edificio de recepción.

Aïcha Chollet stellt vom 1. April bis zum 30. Juni in Terres d’Oiseaux aus!

Anlässlich des Frühlingsfestes findet um 11.30 Uhr im Empfangsgebäude eine Vernissage der Ausstellung « Chick » statt.

