Atelier Petite Bête en Argile 2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions, 16 avril 2023, Braud-et-Saint-Louis.

A l’occasion de la fête du printemps à Terres d’Oiseaux, notre animateur nature Christophe vous propose de créer des petites bêtes à partir d’argile.

En continu de 14h30 à 17h30, sans réservation..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 17:30:00.

2 Lieu-dit Les Nouvelles Possessions Terres d’Oiseaux

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the spring festival at Terres d’Oiseaux, our nature animator Christophe proposes you to create small animals from clay.

Continuous from 2:30 pm to 5:30 pm, without reservation.

Con motivo de la fiesta de la primavera en Terres d’Oiseaux, nuestro guía de naturaleza Christophe le ofrece la oportunidad de crear pequeños animales de arcilla.

En horario ininterrumpido de 14.30 a 17.30 h, sin reserva previa.

Anlässlich des Frühlingsfestes in Terres d’Oiseaux bietet Ihnen unser Naturanimateur Christophe die Möglichkeit, kleine Tiere aus Ton herzustellen.

Durchgehend von 14:30 bis 17:30 Uhr, keine Reservierung erforderlich.

