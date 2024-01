Fête du miel à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, dimanche 8 septembre 2024.

Fête du miel à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-08 14:00:00

fin : 2024-09-08 18:00:00

Le mois de septembre est le mois idéal pour la récolte des ruches. Terres d’oiseaux vous invite à venir participer à ce moment convivial et ludique.

Le dimanche 17 septembre sera consacré au miel, aux abeilles et leurs habitats, le temps d’un après-midi. Des apiculteurs locaux seront présents pour vous expliquer leur passion et vous faire déguster le fruit du labeur des petites protégées.

Différents ateliers vous seront proposés durant cette manifestation : dégustation de différents miels, extraction du miel de la réserve, jeux pour petits et grands…

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terresdoiseaux.fr



L’événement Fête du miel à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde