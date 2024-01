La Nuit des Carrelets Port des Callonges Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, jeudi 15 août 2024.

La Nuit des Carrelets Port des Callonges Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

La Nuit des Carrelets, vous connaissez ?

C’est un moment suspendu, hors du temps, le long des rives du port des Callonges, avec ses petites cabanes de pêches parées pour l’occasion de leurs plus beaux habits de lumière.

C’est aussi un moment de rêverie où contes, spectacles, musiques vont entrer en résonnance avec l’esprit des lieux…

C’est enfin un espace de partage et de rencontres avec un marché nocturne convivial et musical, une ode à l’estuaire.

Véritable instant poétique et contemplatif, les carrelets sont sublimés le temps d’un instant; un moment suspendu de rêverie à savourer l’espace de quelques heures.

La Nuit des carrelets, c’est tout ça à la fois !

Alors laissez vous tenter, vous ne repartirez pas déçus !

Vous pourrez également profiter d’un marché nocturne sur la zone d’accès libre.

.

Port des Callonges Terres d’Oiseaux 2 nouvelles possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@estuaire-tourisme.fr



L’événement La Nuit des Carrelets Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2024-01-16 par Gironde Tourisme