Fête du port des Callonges Braud-et-Saint-Louis, dimanche 14 juillet 2024.

Fête du port des Callonges Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-14 14:00:00

fin : 2024-07-14 00:00:00

La fête du Port des Callonges est LA véritable institution estivale au port des Callonges ! L’esprit village et familial va flotter dans l’air toute la journée du 14 Juillet ! Une journée festive sous le règne de la bonne humeur qui s’achève en soirée autour de bons produits locaux et un superbe feu d’artifice sonorisé !

Port des Callonges

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terresdoiseaux.fr



L’événement Fête du port des Callonges Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde