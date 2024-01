Fête des rapaces et « Spectacle de fauconnerie » à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, dimanche 31 mars 2024.

Fête des rapaces et « Spectacle de fauconnerie » à Terres d’Oiseaux Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2024-03-31 18:00:00

Vous avez toujours voulu voir un rapace de plus près ?

Le temps d’un après-midi, faites connaissance avec les chouettes, hiboux, aigles… et découvrez ces oiseaux aussi fascinants que surprenants !

Au programme : démonstration d’oiseaux en vol, pause sucrée pour le goûter… tout cela le dimanche

31 mars de 14h à 18h.

Le spectacle est ouvert à tous, et c’est gratuit pour petits et grands !

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@terresdoiseaux.fr



L’événement Fête des rapaces et « Spectacle de fauconnerie » à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde