Brassy Foire – Oreganisé par le Comité des Foires

Vide grenier, Fête foraine et dîner dansant à partir de 19h30 à la salle des fêtes et bal disco musette ( inscription Ets Rabeux au 03.86.22.24.97), exposition artisanale et Commerciale, artistes de Brassy dans l’église, fabrication sur place de bière artisanale. Réservation des stands auprès de la mairie au 03.86.22.20.31

+33 3 86 22 20 31

