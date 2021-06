Brassez votre bière à l’écume des falaises Jullouville, 19 juin 2021-19 juin 2021, Jullouville.

Brassez votre bière à l’écume des falaises 2021-06-19 11:00:00 – 2021-06-19 17:00:00

Jullouville 50610 Jullouville

Amateur de bière, apprenez ou approfondissez les bases du brassage artisanal avec Adèle et Martial à Jullouville.

Microbrasserie artisanale créée sur les falaises de Champeaux en 2014, l’Ecume des Falaises déménage en 2017 dans un ancien garage automobile à Jullouville les Pins. Vous y avez rendez-vous à 11h avec Martial et Adèle, les deux brasseurs autodidactes associés, qui vous accueillent et vous présentent le choix de la recette. Les présentations étant faites, vous vous lancez directement dans la production après une description des ingrédients de fabrication de la bière si besoin pour les tout novices. Vous attaquez la pesée des grains de malt, l’eau à chauffer, le concassage pour obtenir la mouture à mélanger pour ensuite obtenir la pâte d’empâtage. Cette dernière étant ensuite en pause, vous en profitez pour prendre un café et vous commencez la filtration du moût, qui demande de la manipulation, puis le brassage en tant que tel. Il s’effectue dans une grande cuve et le savoir-faire d’Adèle et Martial vous est transmis pour ajouter les ingrédients, accéder à la bonne température etc.

Cette étape importante étant réalisée, vous profitez du refroidissement du moût qui va environ durer deux heures, pour déjeuner sur place après que Martial ou Adèle ait été cherché des plats à emporter. Vous pouvez également vous rendre tous ensemble au bistrot du coin. Quoiqu’il en soit vous déjeunez avec des produits faits maison par des restaurateurs jullouvillais.

Mais ne croyez pas rester tranquillement installé ! Vous vous relayez pour vérifier le bon refroidissement à la température de fermentation souhaitée du moût et en profitez pour désinfecter les outils utilisés, ranger et nettoyer. C’est aussi un moment privilégié pour faire plus ample connaissance avec Adèle et Martial, de poser toutes vos questions, d’échanger sur vos recettes si vous brassez déjà ou encore faire vos achats pour une prochaine dégustation.

Le forfait comprend :

Le stage découverte.

Le repas du midi chez un restaurateur jullouvillais.

20 L de moût à embouteiller par vous-même après fermentation.

1 bière et pause-café.

contact@lecume-des-falaises.fr +33 6 54 54 92 53 https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/experiences-granville-terre-mer/brassez-votre-biere-a-l-ecume-des-falaises

