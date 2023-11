Bal à Zoumaï avec Nøkkenoc Brasserie Zoumaï, Marseille (13) Bal à Zoumaï avec Nøkkenoc Brasserie Zoumaï, Marseille (13), 9 décembre 2023, . Bal à Zoumaï avec Nøkkenoc Samedi 9 décembre, 20h00 Brasserie Zoumaï, Marseille (13) Prix libre – Au chapeau Brasserie Zoumaï, Marseille (13) 7, Place Gouffé

Brasserie Zoumaï, 13006 Marseille, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-10T00:00:00+01:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu Brasserie Zoumaï, Marseille (13) Adresse 7, Place Gouffé Brasserie Zoumaï, 13006 Marseille, France Age max 110 Lieu Ville Brasserie Zoumaï, Marseille (13) latitude longitude 43.286335;5.38662

Brasserie Zoumaï, Marseille (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//