Bal trad avec Delta Sònic à Zoumaï ! Brasserie Zoumaï, Marseille (13)

Bal trad avec Delta Sònic à Zoumaï ! Brasserie Zoumaï, Marseille (13), 10 décembre 2022, . Bal trad avec Delta Sònic à Zoumaï ! Samedi 10 décembre, 20h30 Brasserie Zoumaï, Marseille (13)

Libre-au chapeau

avec Delta Sònic Brasserie Zoumaï, Marseille (13) 7, Place Gouffé Brasserie Zoumaï, 13006 Marseille, France [{« link »: « https://www.agendatrad.org/e/40004 »}, {« link »: « https://www.agendatrad.org/ »}] Bal Electro-Trad !!! A la Brasserie Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Samedi 10 décembre 20H30 Nous sommes heureux-ses d’accueillir Delta Sònic pour nous faire valser comme jamais ! Bal à prix libre. Avec DELTA SÒNIC : Il échange son bleu de travail contre un costume de super héros incognito.Déguisé en touriste ou en comptable, il revient défendre les musiques traditionnelles des pays d’Oc.Armé de ses instruments-gadgets, tel un James Bond (…ou Max la Menace…), il s’introduit en sous-marin dans l’univers des musiques électroniques pour y infiltrer quelques bourrées, farandoles et polka bien senties.Le résultat est spectaculaire ; les camps se mélangent, dansent ensemble… Battle de techniques chorégraphiques – poursuites dans l’aventure d’un bal-teuf improbable… cascades, rencontres, coups de foudre, à la fin tout explose (de joie) et s’embrasse dans magnifique couché de soleil (camarguais). Pipeaux, effets, MAO, loops, roseaux bricolés, chant, claviers gadgets, guitaron … toute une jongle d’objets, de postures et de jeux mettent en mouvement notre personnage dans une musicalité au rythme sans faille. Scottiches, Farandoles, Mazurkas, bourrées,… associées à la construction électronique des oeuvres embarquent le public par la force conjuguée d’un savoir antique du mouvement et des techniques contemporaines. source : événement Bal trad avec Delta Sònic à Zoumaï ! publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T20:30:00+01:00

2022-12-11T00:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Brasserie Zoumaï, Marseille (13) Adresse 7, Place Gouffé Brasserie Zoumaï, 13006 Marseille, France Age maximum 110 lieuville Brasserie Zoumaï, Marseille (13)

Brasserie Zoumaï, Marseille (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//