Cycle Maryse Condé Brasserie Waux-Hall Arles, jeudi 18 janvier 2024.

Cycle Maryse Condé Dans le cadre de son cycle triennal « D’encre et d’ancrages : un parcours mémoriel d’Haïti à l’île de Gorée », FAM vous propose un cycle dédié à Maryse Condé (18 janvier et 22 février) Jeudi 18 janvier, 18h30 Brasserie Waux-Hall Entrée libre (cotisation association : 30 euros – 15 étudiants)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T18:30:00+01:00 – 2024-01-18T20:00:00+01:00

Le cycle « Maryse Condé » s’inscrit dans notre parcours triennal mémoriel d’Haïti à l’île de Gorée. Après notre année haitienne, nous abordons la littérature Antillaise.

Dans ce premier cycle consacré à Maryse Condé, Prix Nobel alternatif, nous étudierons (et lirons) sur deux séances « Moi, Tituba sorcière » (lvre poche folio) et présenterons plus rapidement la saga « Ségou ».

Présentation de l’auteur et du contexte historique des « sorcières de Salem », le personnage de Tituba (historique et fictionnel), choix d’extraits significatifs dans l’objectif de notre rencontre avec public le 6 juin.

Il est fortement conseillé de réserver .

Brasserie Waux-Hall 8 boulevard des Lices 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fam.secretariat@gmail.com »}]

littérature Antilles

Cathy OLLIER