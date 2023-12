Cet évènement est passé « Les silences des pères », par Rachid Benzine Brasserie Waux-Hall Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône « Les silences des pères », par Rachid Benzine Brasserie Waux-Hall Arles, 14 décembre 2023, Arles. « Les silences des pères », par Rachid Benzine Jeudi 14 décembre, 18h30 Brasserie Waux-Hall Enrée libre (cotisation annuelle association 30 euros – 15 euros étudiant) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T20:00:00+01:00

Fin : 2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T20:00:00+01:00 L’associaiton « Francophonie, action et médiation » (FAM) propose tous les mois une rencontre autour d’un auteur du monde francophone. Après un cycle sur l’auteur franco-congolais Wilfried N’Sondé, accueilli le 23 novembre, l’association invite à découvrir en décembre, le dernier roman de Rachid Benzine, avant d’entamer, à partir de janvier, un cycle « Littérature des Antilles » (Maryse Condé, Ernest Pépin..) Brasserie Waux-Hall 8 boulevard des Lices 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « fam.secretariat@gmail.com »}] littérature francophonie Ollier Cathy Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13200 Lieu Brasserie Waux-Hall Adresse 8 boulevard des Lices 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Brasserie Waux-Hall Arles Latitude 43.675285 Longitude 4.629663 latitude longitude 43.675285;4.629663

Brasserie Waux-Hall Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/