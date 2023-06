Apéro-concert avec Blues City Brasserie Voltige Saint-Laurent-Chabreuges Saint-Laurent-Chabreuges Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Laurent-Chabreuges Apéro-concert avec Blues City Brasserie Voltige Saint-Laurent-Chabreuges, 7 juillet 2023, Saint-Laurent-Chabreuges. Saint-Laurent-Chabreuges,Haute-Loire Apéro-Concert animé par Blues City.

2023-07-07 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-07 . .

Brasserie Voltige La Baraque-David

Saint-Laurent-Chabreuges 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Apéro-Concert with Blues City Aperitivo con Blues City Apero-Konzert unter der Leitung von Blues City

