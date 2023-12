Café des Sciences : Pourquoi retourner sur la lune ? Brasserie Vaux Hall Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Café des Sciences : Pourquoi retourner sur la lune ? Brasserie Vaux Hall Arles, 14 décembre 2023, Arles. Café des Sciences : Pourquoi retourner sur la lune ? Jeudi 14 décembre, 20h30 Brasserie Vaux Hall Entrée libre Pourquoi retourner sur la lune? Alors que les astronautes américains, européens et chinois s’apprêtent à fouler de nouveau le régolithe du sol lunaire dans les années qui viennent, nous pouvons nous interroger sur les raisons qui nous poussent à regarder vers la Lune 51 ans après Apollo 17. Son exploration est redevenue d’actualité en ce début du 21° siècle. Pourquoi et quels sont les objectifs d’un tel voyage, toujours aussi dangereux et coûteux ? Que pouvons-nous attendre de ces futures missions lunaires ? S’agit-il d’une compétition géostratégique ou de véritables missions scientifiques ? Au plaisir de vous retrouver lors de cette soirée Que vous soyez spécialiste ou néophyte, les cafés des sciences s’adressent à tous les curieux de sciences. Brasserie Vaux Hall 8, Boulevard des Lices 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0616694286 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

