SCÈNE OUVERTE Brasserie Tête Haute Le Cellier, samedi 17 février 2024.

Le Cellier Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17

On accueille les anciens, les anciennes, les nouveaux et les nouvelles ! Le principe est simple : une scène, un peu de courage, des instruments et surtout tous vos talents réunis.

Une soirée pour vous lâcher, chanter, jouer et danser.

Infos : tipi.tierslieu@gmail.com

Petite restauration sur place

EUR.

Brasserie Tête Haute D723

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire taproom@tete-haute.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire