SOIRÉE JEUX Brasserie Tête Haute Le Cellier, vendredi 16 février 2024.

Le Cellier Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:30:00

fin : 2024-02-16

Concentration, esprit d’équipe et tactiques sont de mises pour passer une soirée conviviale à la tapromm ! Large choix de jeux, de bières et de soft !

Entrée libre

Brasserie Tête Haute D723

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire taproom@tete-haute.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire