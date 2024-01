CONCOURS DE PALETS LAITON Brasserie Tête Haute Le Cellier, samedi 10 février 2024.

Le Cellier Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 13:00:00

fin : 2024-02-10

On ne les présente plus : la team du Palet Laiton Coufféen revient pour un nouveau concours ! Echauffez-vous, il y a du niveau !

Entrée libre

Brasserie Tête Haute D723

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire taproom@tete-haute.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par eSPRIT Pays de la Loire