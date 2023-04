ELODIE RAMA – CONCERT Brasserie Tête Haute, 9 juin 2023, Le Cellier.

Avec son nouvel album « Constellations », Élodie Rama prend une orientation nouvelle, regardant vers les musiques électroniques et des sonorités hip-hop. Tout public. Gratuit..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 20:45:00. .

Brasserie Tête Haute D723

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



With her new album » Constellations « , Élodie Rama takes a new direction, looking towards electronic music and hip-hop sounds. All public. Free admission.

Con su nuevo álbum « Constellations », Élodie Rama toma una nueva dirección, orientándose hacia la música electrónica y los sonidos hip-hop. Todos los públicos. Entrada gratuita.

Mit ihrem neuen Album « Constellations » schlägt Élodie Rama eine neue Richtung ein und blickt auf elektronische Musik und Hip-Hop-Sounds. Für alle Altersgruppen geeignet. Kostenlos.

