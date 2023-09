La brasserie Tanis, l’histoire d’un savoir faire Brasserie Tanis Garrigues, 17 septembre 2023, Garrigues.

La brasserie Tanis, l’histoire d’un savoir faire Dimanche 17 septembre, 10h00 Brasserie Tanis Gratuit. Sur inscription.

La brasserie Tanis, une famille de paysans brasseurs passionnés, fabrique différents types de bières artisanales bios et cultive son propre orge brassicole sur la propriété. Vous découvrirez l’histoire d’un savoir-faire précieux, de la champ à l’embouteillage !

Brasserie Tanis Prelies Bas, 81500 Garrigues Garrigues 81500 Tarn Occitanie 06 33 82 56 59 https://www.tanis-paysanbrasseur.fr/la_brasserie/ https://www.facebook.com/brasserietanis [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 82 56 59 »}] Situés à Garrigues dans le département du Tarn, à la frontière de la Haute Garonne, les Brasseurs Tanis cultivent des céréales depuis maintenant 3 générations, principalement du blé, de l’orge, du soja, des lentilles, des pois chiches ainsi que 5 hectares de vignes. Soucieux de l’impact de leur activité sur l’environnement et la biodiversité, les brasseurs se sont convertis à l’agriculture biologique en 2012. L’envie de transformer leurs céréales et leur goût pour le brassage amateur les a menés à se lancer dans une nouvelle aventure : en 2019, les Brasseurs Tanis ont entamé une activité de brassage de bières artisanales bios.

Ainsi, ils fabriquent à la ferme, dans leur brasserie, différents types de bières artisanales : blondes, brunes, blanches et IPA. L’orge brassicole produit dans leurs champs confère un véritable caractère à leurs bières. Récemment, la ferme a également planté ses premiers plants de houblon afin d’être autonome et de maîtriser l’ensemble de la chaîne de transformation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Tanis