Festival de la bière Brasserie Sagess Le Breuil-en-Auge, 7 octobre 2023, Le Breuil-en-Auge.

Le Breuil-en-Auge,Calvados

Okto Breuil Fest

Musique, jeux, bières, saucisses, bretzl briochés.

16h > minuit

18h fût percé au maillet dans la tradition bavaroise !

Attention, lbus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération..

Brasserie Sagess

Le Breuil-en-Auge 14130 Calvados Normandie



Okto Breuil Fest

Music, games, beer, sausages, brioche pretzl.

16h > midnight

18h Mallet-pierced barrel in the Bavarian tradition!

Caution: alcohol is dangerous for your health, consume in moderation.

Fiesta del Okto Breuil

Música, juegos, cerveza, salchichas y pretzels de brioche.

16.00 h > medianoche

18.00 h ¡Perforación tradicional bávara de barriles con un mazo!

Tenga en cuenta que beber alcohol es peligroso para la salud, así que consúmalo con moderación.

Okto Breuil Fest

Musik, Spiele, Bier, Würstchen, Brioche-Brezeln.

16h > Mitternacht

18 Uhr Fassanstich mit dem Holzhammer nach bayerischer Tradition!

Achtung, lbus Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

Mise à jour le 2023-09-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche