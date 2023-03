Avant-première – J’irai dormir chez les Celtes Brasserie Poem Brest OT BREST METROPOLE Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère

Avant-première – J’irai dormir chez les Celtes Brasserie Poem, 16 mars 2023, Brest OT BREST METROPOLE Brest. Avant-première – J’irai dormir chez les Celtes 490 Rue Alain Colas Brasserie Poem Brest Finistère Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas

2023-03-16 – 2023-03-16

Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas

Brest

Finistère Brest . Projection de la nouvelle saison des aventures de Ian Fontaine, Gaspard Larsonneur et leurs potes pour une édition spéciale « J’irai dormir chez les Celtes ».

Cette année le bus fait route au nord afin de déposer les frontières bretonne pour rallier l’Irlande et ses vagues d’exception !

Surf, belle vagues, froid, rigolades sont au programme de ce quatrième trip dans le Commodore Hostel. Rendez-vous à 19h, projection à 20h30

Concert par FERRY’S LIGHT & La Margoulinerie hello@poem-beer.com +33 2 98 25 43 89 https://www.facebook.com/events/509331608028001/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A617521996828294%7D%7D]%22%7D Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas Brest

dernière mise à jour : 2023-03-11 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistère OT BREST METROPOLE Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas Ville Brest OT BREST METROPOLE Brest Departement Finistère Tarif Lieu Ville Brasserie Poem 490 Rue Alain Colas Brest

Brest Brest OT BREST METROPOLE Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest ot brest metropole brest/

Avant-première – J’irai dormir chez les Celtes Brasserie Poem 2023-03-16 was last modified: by Avant-première – J’irai dormir chez les Celtes Brasserie Poem Brest 16 mars 2023 490 Rue Alain Colas Brasserie Poem Brest Finistère Brasserie Poem Brest Brest finistère OT BREST METROPOLE

Brest OT BREST METROPOLE Brest Finistère