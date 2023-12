Concert à la brasserie Naùera Brasserie Nauera Saint-Laurent-Médoc Catégories d’Évènement: Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 20:00:00

fin : 2023-12-15

la brasserie Naùera vous propose d’écouter Monsieur Mati en concert, en collaboration avec Sortie 13.

Food truck sur place pour la restauration..

Brasserie Nauera Zone industrielle

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine

