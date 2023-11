Concert Inauguration Big’R’Oc Brasserie Métronome Lespouey Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Lespouey Concert Inauguration Big’R’Oc Brasserie Métronome Lespouey, 9 décembre 2023, Lespouey. Concert Inauguration Big’R’Oc Samedi 9 décembre, 18h00 Brasserie Métronome Tarif PAF La Brasserie Métronome à Lespouey donne le Tempo le 9 décembre 2023 lors d’une soirée inauguration de l’association BIG’R’OC. Au programme, des groupes d’exception seront présents, ils vous feront vibrer au son de riffs puissants et de mélodies entrainantes ! Venez partager une soirée musicale privilégiée et intimiste autour de la mythique quadruple et de la fameuse Black IPA de la brasserie. L’occasion de découvrir cette asso de passionnés et d’experts dans l’évènementiel rock en Occitanie. Restauration sur place avec les pizzas « Le Florima », des softs et du vin seront proposés également. Ouverture des portes dès 18h ! A vos agendas ! Brasserie Métronome 37 rue des Pyrenees 65190 Lespouey Lespouey 65190 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@bigroc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00

2023-12-09T18:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:59:00+01:00 Big’R’Oc Brasserie Metronome Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Lespouey Autres Lieu Brasserie Métronome Adresse 37 rue des Pyrenees 65190 Lespouey Ville Lespouey Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville Brasserie Métronome Lespouey latitude longitude 43.214909;0.171563

Brasserie Métronome Lespouey Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespouey/