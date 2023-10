Cet évènement est passé OCTOBRE ROSE 2023 BRASSERIE METEOR HOCHFELDEN Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

HOCHFELDEN OCTOBRE ROSE 2023 BRASSERIE METEOR HOCHFELDEN, 15 octobre 2023, HOCHFELDEN. OCTOBRE ROSE 2023 Dimanche 15 octobre, 09h30 BRASSERIE METEOR Quand marcher pour Octobre Rose devient une Affaire Régionale :

Les Caisses de MSA du Grand Est se sont associés autour d’un slogan unique pour valoriser l’action et les muscles de leurs délégués et salariés autour des Marches Octobre Rose.

Département du Bas-Rhin : le 15 octobre 2023, à partir de 9h30, rdv à la Brasserie Meteor à Hochfelden, dans le cadre de la 2ème édition de la Hochfeldoise. BRASSERIE METEOR 10 RUE DU GENERAL GOURAUD HOCHFELDEN 67270 Centre Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

