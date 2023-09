La Hochfeldoise BRASSERIE METEOR HOCHFELDEN, 15 octobre 2023, HOCHFELDEN.

La Hochfeldoise Dimanche 15 octobre, 09h00 BRASSERIE METEOR

Venez bouger et fédérer autour de la MSA d’Alsace « Bouger c’est la santé… en avant pour manger équilibré », dans le cadre de la 2ème édition de la Hochfeldoise

Nous avons ainsi le plaisir de vous donner rendez-vous :

LE DIMANCHE 15 OCTOBRE 2023,

à partir de 9h00

à la Brasserie METEOR à HOCHFELDEN

A l’occasion de cette manifestation, nous vous invitons :

– à participer et vous inscrire, soit à la course ou à la marche de la

Hochfeldoise

– mais également à passer, avant la course, à notre Stand MSA, afin de vous remettre une casquette au logo MSA d’Alsace.

Nous vous informons que plusieurs animations sur la thématique «Manger équilibré et bouger pour ma santé» vous seront proposées sur notre stand.

Alors n’hésitez pas à venir découvrir :

– L’Atelier Dynamique et Sportif avec le vélo smoothie

– L’Atelier Nutrition avec la présence d’une diététicienne du Pôle APSA pour échanger et partager les pratiques du «bien manger».

BRASSERIE METEOR 10 RUE DU GENERAL GOURAUD HOCHFELDEN 67270 Centre Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T17:00:00+02:00

Santé Manger équilibré