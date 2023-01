Brasserie live Niederlauterbach Niederlauterbach Niederlauterbach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederlauterbach

Brasserie live Niederlauterbach, 3 février 2023, Niederlauterbach Niederlauterbach. Brasserie live Niederlauterbach Bas-Rhin

2023-02-03 – 2023-02-03 Niederlauterbach

Bas-Rhin Niederlauterbach Avis aux amateurs, une soirée années 80 en acoustique animée par Foes & June, à partir de 20h30.

Au menu, dès 18h30 l’ensemble de nos burgers en version carnivore et végétarien ! sur réservation uniquement. Avis aux amateurs, une soirée années 80 en acoustique animée par Foes & June, à partir de 20h30.

Au menu, dès 18h30 l’ensemble de nos burgers en version carnivore et végétarien ! sur réservation uniquement. +33 9 53 31 18 64 Niederlauterbach

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Niederlauterbach Autres Lieu Niederlauterbach Adresse Niederlauterbach Bas-Rhin Ville Niederlauterbach Niederlauterbach lieuville Niederlauterbach Departement Bas-Rhin

Niederlauterbach Niederlauterbach Niederlauterbach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederlauterbach-niederlauterbach/

Brasserie live Niederlauterbach 2023-02-03 was last modified: by Brasserie live Niederlauterbach Niederlauterbach 3 février 2023 Bas-Rhin Niederlauterbach Niederlauterbach, Bas-Rhin

Niederlauterbach Niederlauterbach Bas-Rhin