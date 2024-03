Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach, vendredi 5 avril 2024.

Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach Bas-Rhin

La Brasserie du Garçon Pointu accueille Foes & June en indoor.

Restauration dès 18h30 (sur réservation uniquement).

On retrouve Foes & June accompagnés de Léo et Arthur pour une soirée sur le thème des années 80 & 90. Les plus courageux d’entre vous pourront se vêtir en conséquence pour enflammer le dancefloor ! (entrée libre).

Restauration dès 18h30, au menu, carte réduite des concerts :

– Nos Burgers, frites

– Faux Filet, frites

– Salade au chèvre chaud

Réservation indispensable !!! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-05

Niederlauterbach 67630 Bas-Rhin Grand Est contact@brasserie-du-garcon-pointu.fr

L’événement Brasserie live avec Foes & June Niederlauterbach a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg