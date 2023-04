Café des Sciences Brasserie Le Waux-Hall Arles Catégories d’Évènement: Arles

Café des Sciences Brasserie Le Waux-Hall, 13 avril 2023, Arles. Café des Sciences Jeudi 13 avril, 20h30 Brasserie Le Waux-Hall Entrée libre et gratuite Infos, infox, les réseaux sociaux perdent la tête Thème du Café : Depuis quelques années le terme de « fake news » (fausses nouvelles) est sur toutes les lèvres. Si la propagation de fausses informations a toujours existé et a toujours été un enjeu politique et sociétal fort, nous voyons bien qu’elles ont pris un nouvel essor à l’ère de l’internet et des réseaux sociaux. Il semblerait que des empires puissent se faire et se défaire en manipulant les informations. Des « usines à troll » ont vu le jour à travers le monde dont le but est d’inonder certaines sociétés de torrents d’informations douteuses voire totalement inventées. Les « théories » complotistes ne sont souvent pas très loin… Nous verrons qui a remis sur le devant de la scène ces notions de fake news et dans quel but. Pouvons-nous nous prémunir de ces fakes ? Les IA (Intelligence Artificielle), « ChatGPT », « Midjourney », vont-elles aider à juguler ce phénomène ou au contraire l’amplifier de manière irrémédiable ? Brasserie Le Waux-Hall 8, boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 93 87 19 https://www.wauxhall.fr/ [{« type »: « email », « value »: « alaind84000@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

