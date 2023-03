Café des Sciences : la psychiatrie aujourd’hui Brasserie Le Waux-Hall Arles Catégories d’Évènement: Arles

Café des Sciences : la psychiatrie aujourd'hui Jeudi 16 mars, 20h30 Brasserie Le Waux-Hall Entrée libre et gratuite

Thème du Café :

« Selon l’OMS, 1 personne sur 8 dans le monde présente un trouble mental. Ces maladies sont encore largement stigmatisées et l’accès aux soins peu aisé.

Parallèlement, le système de soins psychiatrique est largement décrit en grande souffrance et régulièrement à la une de l’actualité.

Dans ce domaine où les connaissances et les modalités thérapeutiques sont aujourd’hui variées et en développement constant, quelle actualité pour la psychiatrie ? »

Avec René Diouaba psychiatre Arles Brasserie Le Waux-Hall 8, boulevard des Lices, 13200 Arles

