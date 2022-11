Café patrimoine Brasserie Le Waux-Hall Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Café patrimoine Brasserie Le Waux-Hall, 8 décembre 2022, Arles. Café patrimoine Jeudi 8 décembre, 18h30 Brasserie Le Waux-Hall

Entrée libre et gratuite

Le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France handicap moteur mi Brasserie Le Waux-Hall 8, boulevard des Lices, 13200 Arles Centre-Ville Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 90 93 87 19 https://www.wauxhall.fr/ L’association Ville et Patrimoine vous donne rendez-vous pour le prochain Café Patrimoine qui aura lieu le jeudi 8 décembre 2022 à 18h30 au Waux-Hall ! Pour cette nouvelle édition, l’association propose l’intervention de Monsieur Frédéric Aubanton, Architecte des Bâtiments de France et Chef de l’UDAP des Bouches-du-Rhône (DRAC PACA) qui présentera les rôles de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), un des acteurs de la protection, de la restauration mais aussi de la valorisation du patrimoine bâti.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-08T18:30:00+01:00

2022-12-08T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Brasserie Le Waux-Hall Adresse 8, boulevard des Lices, 13200 Arles Centre-Ville Ville Arles Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Brasserie Le Waux-Hall Arles Departement Bouches-du-Rhône

Brasserie Le Waux-Hall Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Café patrimoine Brasserie Le Waux-Hall 2022-12-08 was last modified: by Café patrimoine Brasserie Le Waux-Hall Brasserie Le Waux-Hall 8 décembre 2022 Arles Brasserie le Waux-Hall Arles

Arles Bouches-du-Rhône