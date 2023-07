Brasserie Lalune « En plein dans le mille ! » Brasserie LaLune Bordeaux, 11 juillet 2023, Bordeaux.

Heureux de vous annoncer que nous venons de produire notre millième brassin, et on va fêter ça ensemble le mardi 11 juillet à la Brasserie de LaLune.

Rejoignez-nous pour célébrer cet évènement avec visite de la brasserie, dégustation offerte et DJ set d’Andy Scorda.

Brasserie LaLune 87 Quai des Queyries 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-07-11T18:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

©StudioSauvages