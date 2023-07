Balade découverte guidée Brasserie La Lie Saint-Rémy, 18 juillet 2023, Saint-Rémy.

Saint-Rémy,Calvados

À la découverte du village de Saint-Rémy-sur-Orne.

L’Histoire de Saint-Rémy-sur-Orne est liée à son paysage et l’exploitation de sous-sol, riche en minerai de fer. Elle va d’ailleurs laisser une empreinte indélébile dans la commune : paysage, construction de la cité, organisation sociale, conflits sociaux …

Marche de 4 kms environ

Départ de la visite : 14H sur le parking Brasserie de la Lie

Tarif : 10 €/ad., 5 €/10>17 ans, gratuit -10 ans, Forfait famille 25€/2 adultes et 2 enfants

Déconseillé pour les moins de 7 ans

Réservation auprès de l’office de tourisme Suisse Normande.

2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-18 . .

Brasserie La Lie Rue de l’Orne ZI

Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie



Discovering the village of Saint-Rémy-sur-Orne.

The history of Saint-Rémy-sur-Orne is linked to its landscape and the exploitation of the subsoil, rich in iron ore. It will also leave an indelible mark on the town: landscape, construction of the city, social organization, social conflicts …

(4KM – 2H00)

Price: 10 €/ad, 5 €/10>17 years, free -10 years. Reservation required

(limited number of places) Walking shoes recommended

Descubra el pueblo de Saint-Rémy-sur-Orne.

La historia de Saint-Rémy-sur-Orne está ligada a su paisaje y a la explotación de su subsuelo rico en mineral de hierro. Esto dejó una huella indeleble en el pueblo: el paisaje, la construcción de la ciudad, la organización social, los conflictos sociales, etc.

Paseo de unos 4 km

Inicio de la visita: 14:00 h en el aparcamiento de la Brasserie de la Lie

Precio: 10?/adulto, 5?/10>17 años, gratis para menores de 10 años, Pase familiar 25?/2 adultos y 2 niños

No recomendado para menores de 7 años

Reservas en la Oficina de Turismo de Suisse Normande

Auf Entdeckungsreise durch das Dorf Saint-Rémy-sur-Orne.

Die Geschichte von Saint-Rémy-sur-Orne ist eng mit seiner Landschaft und der Ausbeutung des an Eisenerz reichen Untergrunds verbunden. Der Bergbau hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Gemeinde: Landschaft, Bau der Siedlung, soziale Organisation, soziale Konflikte …

Wanderung von ca. 4 km

Start der Wanderung: 14 Uhr auf dem Parkplatz Brasserie de la Lie

Preis: 10 ?/Erwachsener, 5 ?/10>17 Jahre, kostenlos -10 Jahre, Familienpauschale 25?/2 Erwachsene und 2 Kinder

Nicht empfohlen für Kinder unter 7 Jahren

Reservierung bei der Touristeninformation Suisse Normande

