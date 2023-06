STAG STONE (Cover Rock) Brasserie La Cloche Lille, 21 juin 2023, Lille.

STAG STONE (Cover Rock) Mercredi 21 juin, 20h00 Brasserie La Cloche

Pour fêter le premier jour de l’été, quoi de mieux que de partager

un concert!!!

Stag Stone, groupe de reprises des plus grands standards du Rock, de Deep Purple à AC/DC en passant par U2, Led Zeppelin, Les Creedence, Rage Against The Machine, Muse, Aerosmith……..

Plus d’infos :

www.stagstone.fr

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063482021133

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Stag Stone