Bal folk Brasserie Kerampont, Lannion (22), 23 juin 2023, .

Bal folk Vendredi 23 juin, 20h30 Brasserie Kerampont, Lannion (22) 5€

Enfilez vos chaussures de danse et préparez vous à guincher toute la soirée à la Brasserie Kerampont (Lannion) avec une soirée Bal Folk à partir de 21h le vendredi 23 juin 2023 !

Au programme :

– La Réveilleuse (duo chant/guitare)

– Bkey Solo (chant/accordéon)

– et bien sûr toute notre gamme de bières et boissons artisanales et biologiques pour vous désaltérer et vous ravir les papilles

Comme nous avons une petite jauge, il est possible que nous mettions en place un système de réservation. Stay tuned and see you soon

source : événement Bal folk publié sur AgendaTrad

Brasserie Kerampont, Lannion (22) 2, Rue Hent Koz Montroulez Brasserie Kerampont, 22300 Lannion, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T20:30:00+02:00 – 2023-06-24T00:30:00+02:00

baltrad balfolk